4 cosas más odiadas por los perros

Qué odian los perros a veces es una pregunta que las personas no toman en cuenta al tenerlos como mascota . A pesar de la gran cantidad de información que se tiene al alcance, a veces este factor pasa desapercibido. Por eso te comentamos 4 datos curiosos sobre las cosas que odian los perros.

Mirar directamente a los ojos: Lo que para el ser humano puede parecer una tierna mirada de complicidad, para los perros puede tener el significado de reto y de amenaza. Debido a esto, es probable que no les agrade y se pongan nerviosos. Hay que tener presente que los perros no entenderán que este gesto se trata de una mirada cariñosa y de orgullo, a menos que conozcan a la perfección cómo se comunica su dueño, tengan confianza y plena felicidad con el mismo.

Frases larga: Otro de los datos curiosos acerca de las cosas que odian los perros, es que no les agradan las frases demasiado largas. Todos los perros prefieren y entienden mejor las palabras que son cortas, específicas y concisas. Bien sea para darles una orden como para mostrar que su dueño se siente orgulloso.

La falta de reglas: Todos los perros requieren de cierto orden para vivir con tranquilidad, relajados y trabajar cada una de sus capacidades cognitivas de una manera más específica. Si las personas llevan una vida muy desordenada, sin normas y al mismo tiempo conviven con un perro, es común que este termine siendo una mascota desobediente.

Quedarse solo: Puede que para los perros esto no suponga un trauma en caso de que no posean el síndrome de ansiedad por separación. A pesar de esto, no les agrada quedarse solos por mucho tiempo. Puesto que estar solos dentro de un espacio pequeño les será aburrido y agobiante.