Miss Universo por primera vez en la historia visitará Laos

Sigue leyendo: Sheynnis Palacios sorprendió con un increíble cambio de look en Tailandia

A traves de las redes sociales de Anne Jakkaphong, dueña de Miss Universo, se pudo conocer que por primera vez en sus 72 años de historia, la organización visitará las ciudades de Vientiane y Luang Prabang de Laos del 5 al 7 de abril.

Sheynnis Palacios, la actual reina del certamen de belleza más importante del mundo, tendrá la oportunidad de conocer la cultura, la gastronomía y compartir con la gente de Laos.

¡Hola universo! ¡¡¡Hola Laos!!! ¡¡¡Ahí nos vemos!!! Hermanos y hermanas de Lao... Es la primera vez en la historia de Laos que Miss Universo visitará el país en 72 años. ¡¡¡Muy divertido!!! ¡¡¡Nos vemos también!!!! Es la primera vez después de 72 años en la historia de Laos que #missuniverse visitará esta hermosa nación de paisajes espectaculares, comida súper deliciosa y gente increíblemente amable del barrio tailandés. ¡¡¡Te amo y te amo!!! ¡Hola universo! ¡¡¡Hola Laos!!! ¡¡¡Ahí nos vemos!!! Hermanos y hermanas de Lao... Es la primera vez en la historia de Laos que Miss Universo visitará el país en 72 años. ¡¡¡Muy divertido!!! ¡¡¡Nos vemos también!!!! Es la primera vez después de 72 años en la historia de Laos que #missuniverse visitará esta hermosa nación de paisajes espectaculares, comida súper deliciosa y gente increíblemente amable del barrio tailandés. ¡¡¡Te amo y te amo!!!

Escribió Anne Jakkaphong, dueña de Miss Universo en su cuenta de Instagram.

Embed - Anne Jakrajutatip | on Instagram: "Hello Universe! Hello Laos!!! !!! … 72 So much fun!!! See you kaaaa!!!! It’s the first time after 72 years in history of Laos that #missuniverse will ever visit this beautiful nation of spectacular landscapes, super yummy food and amazingly kind people of Thai neighborhood. Love and love you!!! "