Mundial 2026: el show inaugural con Shakira reunió a más de 1.2 millones de espectadores

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 no solo marcó el inicio de la máxima fiesta del fútbol, sino que también se convirtió en uno de los eventos de entretenimiento más vistos.

El espectáculo, que habría alcanzado una audiencia estimada de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo, reunió a reconocidos artistas internacionales y latinoamericanos en una celebración que combinó música, cultura y fútbol.

Puede leer: Mundial 2026: USA vs Paraguay, hora y dónde ver el partido este viernes 12 de junio

Entre los protagonistas de la noche destacó Shakira, quien encabezó una de las presentaciones más esperadas del evento. La artista colombiana estuvo acompañada por figuras como J Balvin, Ryan Castro, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes pusieron ritmo a la ceremonia previa al partido inaugural del torneo.

El show del Mundial 2026 supera la audiencia del Super Bowl

La apertura formó parte de las actividades especiales organizadas por la FIFA para celebrar el primer Mundial realizado en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Las cifras de audiencia reflejan el enorme alcance global de la Copa del Mundo. Para ponerlo en contexto, el más reciente Super Bowl registró alrededor de 125 millones de espectadores, una cifra considerablemente menor a la alcanzada por el espectáculo inaugural del Mundial 2026.

La combinación de artistas de distintos géneros y nacionalidades buscó representar la diversidad cultural de América del Norte y de los millones de aficionados que siguen el torneo alrededor del mundo.

Con música, color y una audiencia histórica, la inauguración del Mundial 2026 confirmó una vez más que la Copa del Mundo es mucho más que fútbol: es un fenómeno global capaz de reunir a millones de personas frente a una misma celebración.