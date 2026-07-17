Mundial 2026: Slavko Vincic dirigirá la final entre España y Argentina este domingo

La FIFA confirmó al esloveno Slavko Vincic como árbitro principal del partido entre España y Argentina, el cual decidirá al campeón del Mundial 2026 , este domingo 19 de julio. Vincic cuenta con una trayectoria profesional en la que ha dirigido 512 encuentros.

El colegiado europeo ha arbitrado cinco partidos de la Copa Mundial: dos en la edición de 2022 y tres en la actual de 2026; esta final será su cuarto compromiso del torneo vigente y el sexto en total en citas mundialistas. En la edición de 2022, pitó el encuentro de la fase de grupos entre Argentina y Arabia Saudita, en el que el cuadro asiático se impuso por 1-2, además del partido en el que Inglaterra venció 3-0 a Gales.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....



Congratulations, Slavko Vini! pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

En la presente edición de 2026, Vincic impartió justicia en el duelo entre Brasil y Marruecos, que terminó 1-1; en el partido entre Jordania y Argelia, en el que los africanos vencieron por 1-2; y en el encuentro de dieciseisavos de final en el que México derrotó a Ecuador por 2-0. Su balance estadístico en estos cinco partidos de Copa Mundial es de 15 tarjetas amarillas (un promedio de tres por partido), una expulsión por tarjeta roja (0.2 por encuentro) y un penalti sancionado (0.2 por compromiso).

En cuanto a los precedentes con ambas selecciones, a Argentina solo le ha arbitrado el mencionado debut en la Copa Mundial de 2022, que concluyó con derrota de la albiceleste. Por su parte, a España la ha dirigido en cinco ocasiones, con un saldo para el conjunto europeo de tres victorias y dos empates.