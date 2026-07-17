Mundial 2026: Slavko Vincic dirigirá la final entre España y Argentina este domingo

La FIFA confirmó al esloveno Slavko Vincic como árbitro principal del partido entre España y Argentina, el cual decidirá al campeón del Mundial 2026, este domingo 19 de julio. Vincic cuenta con una trayectoria profesional en la que ha dirigido 512 encuentros.
En la presente edición de 2026, Vincic impartió justicia en el duelo entre Brasil y Marruecos, que terminó 1-1; en el partido entre Jordania y Argelia, en el que los africanos vencieron por 1-2; y en el encuentro de dieciseisavos de final en el que México derrotó a Ecuador por 2-0. Su balance estadístico en estos cinco partidos de Copa Mundial es de 15 tarjetas amarillas (un promedio de tres por partido), una expulsión por tarjeta roja (0.2 por encuentro) y un penalti sancionado (0.2 por compromiso).
En cuanto a los precedentes con ambas selecciones, a Argentina solo le ha arbitrado el mencionado debut en la Copa Mundial de 2022, que concluyó con derrota de la albiceleste. Por su parte, a España la ha dirigido en cinco ocasiones, con un saldo para el conjunto europeo de tres victorias y dos empates.