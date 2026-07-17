| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  17 de julio de 2026 - 15:41

Mundial 2026: hora y dónde ver la final entre España y Argentina

Después de un mes de intensos partidos, España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 en busca del título más importante del fútbol.

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas.

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas.

@fifaworldcup_es
María Hernández
Por María Hernández

La Copa Mundial 2026 llega a su momento más esperado con la gran final entre España y Argentina, las dos selecciones que superaron con éxito todas las fases del torneo y ahora buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

España afronta el partido con una generación de jóvenes talentos encabezada por Lamine Yamal, quien intentará guiar al equipo hacia un nuevo campeonato del mundo. Enfrente estará la vigente campeona, Argentina, liderada por Lionel Messi, que buscará conquistar un histórico bicampeonato mundial consecutivo.

Talvez le interese: Mundial 2026: FIFA entregará anillos de campeón además del trofeo

Mundial 2026: España y Argentina disputan la gran final

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, escenario que albergará el último partido del torneo y donde se conocerá al campeón de la edición 2026.

  • España vs Argentina
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Donde ver: RPC TV y Telemtro

Podrá seguir la previa del partido de la gran final desde las 11:00 a.m. Por las pantallas de RPC.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: hora y dónde seguir el partido por el tercer puesto Francia vs. Inglaterra

Mundial 2026: FIFA entregará anillos de campeón además del trofeo

Mundial 2026: estos son los artistas confirmados para el show de la final

Recomendadas

Más Noticias