Mundial 2026: hora y dónde ver la final entre España y Argentina

La Copa Mundial 2026 llega a su momento más esperado con la gran final entre España y Argentina, las dos selecciones que superaron con éxito todas las fases del torneo y ahora buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.
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Mundial 2026: España y Argentina disputan la gran final
El encuentro se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, escenario que albergará el último partido del torneo y donde se conocerá al campeón de la edición 2026.
- España vs Argentina
- Hora: 2:00 p.m.
- Donde ver: RPC TV y Telemtro
Podrá seguir la previa del partido de la gran final desde las 11:00 a.m. Por las pantallas de RPC.