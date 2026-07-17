Mundial 2026: hora y dónde ver la final entre España y Argentina

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas.

La Copa Mundial 2026 llega a su momento más esperado con la gran final entre España y Argentina, las dos selecciones que superaron con éxito todas las fases del torneo y ahora buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.

España afronta el partido con una generación de jóvenes talentos encabezada por Lamine Yamal, quien intentará guiar al equipo hacia un nuevo campeonato del mundo. Enfrente estará la vigente campeona, Argentina, liderada por Lionel Messi, que buscará conquistar un histórico bicampeonato mundial consecutivo.

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Mundial 2026: España y Argentina disputan la gran final

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, escenario que albergará el último partido del torneo y donde se conocerá al campeón de la edición 2026.

España vs Argentina

Hora: 2:00 p.m.

Donde ver: RPC TV y Telemtro

Podrá seguir la previa del partido de la gran final desde las 11:00 a.m. Por las pantallas de RPC.