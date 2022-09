Aseguran que Chyno Miranda escapó de clínica de rehabilitación pero fue alcanzado

El programa de farándula Chisme No Like, reveló que el cantante venezolano escapó del centro de rehabilitación donde se encuentra internado pero más adelante fue capturado.

Los presentadores de este programa de farándula, aseguraron que el sábado pasado el intérprete logró escaparse pero que por sus problemas con la cefalitis que sufre, las piernas no le respondieron y fue alcanzado por el personal de la clínica, quien lo regresó al lugar y castigó.

"...tenemos la prueba contundente de que se escapó el sábado en la tarde porque está desesperado, porque está llorando todas las noches porque quiere ver a Lucas, a su hijo que Natasha no le ha hecho un sólo face con su hijo...la situación es paupérrima en la clínica que cobra 1300 a 1500 dólares por mes...Chyno está bajo personal que no son ni siquiera psicólogos, son coach...", dijo Javier Ceriani.

Asimismo, revelaron una imagen en la que Chyno duerme y al lado, el castigo al que fue sometido por haberse escapado. El mismo es llamado "cuarentena negra", lo que quiere decir que no puede tener contacto con familiares o amigos.

También, mostraron unas imágenes donde aparece Chyno, en una está como en un cumpleaños y en la otra, haciendo yoga.

Video donde Chyno llora

Los presentadores del programa no sólo se quedaron con la información de que Chyno intentó escaparse, sino que mostraron en exclusiva, un video donde el intérprete venezolano aparece al lado de un arbolito donde llora al mencionar a su papá y allí le dice que lo extraña y que pronto estarán juntos.

Además, otro elemento que sacaron a la luz, es el supuesto mal estado de la clínica donde permanece internado, ya que aseguran que el agua "sale marrón" y que eso ha hecho que los familiares tengan que llevar agua embotellada.

"Los chicos tienen estropeado el estómago, están intoxicados por el agua que se les da...", dijeron y agregaron que las camas y colchones tienen 30 años sin renovarse.

"No hay aire acondicionado, no hay ventiladores, dicen que los van a cambiar, cobran 1300 dólares y no tienen un p... ventilador...están en malas condiciones, son maltratados y despreciados por el personal que allí labora y para mantenerlos tranquilos se les suministra sedantes, los atan en la cama...les hacen hacer videos para los familiares, le hacen cantar a Chyno, lo usan como cantante y después lo tapan con un corazoncito para la foto...", detallaron.

Nueva novia

No todo queda allí, pues también revelaron que Chyno tiene una relación con una joven de nombre Ingrid Falcón, quien supuestamente se hizo pasar por paciente para poder estar con él pero al descubrirla, no le han permitido verlo.