"Con la Cara al Revés", lo nuevo de Aldo Ranks

La pieza audiovisual fue dirigida por Prizma & Luis Corro.

"Pa' qué quieren que me retire sino me van a dar los miles pa' meterlos en el banco...regálenmelo y ya no canto...así son los que no tienen cara...andan en las redes filtrados, son tan noveleros...usted 'ta libre de opinar pero no haga daño, la trayectoria, son tantos años pa' que muchos quieran echarla por un cañón...", dice parte de la canción.

En "Con la Cara al Revés", el intérprete habla sobre su carrera artística y deja claro que es el Artista de Todos los Tiempos; además, menciona a Nando Boom y a Renato, de quienes asegura aprendió "bastante".