Japanese muestra su condición actual en nuevo vídeo musical

Hace cuatro meses, Japanese sufrió un derrame cerebral. Su estado fue crítico, estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás y el pronóstico era reservado. Sin embargo, el cantante logró superarlo y se mantenido en rehabilitación para lograr la completa movilidad de su cuerpo.

JAPANESE - DIOS NO USA PIJAMA (Video Oficial)

El nuevo lanzamiento de Japanese

Desde que logró hablar con mayor claridad, Japanese se ha mantenido activo. En el mes de julio, se lanzó Paz en la tormenta, tema que marcó su regreso a la palestra pública.

El productor Vicente Rivera, conocido como Chicho Man, ha estado trabajando con Japanese sus últimos temas: Paz en la tormenta, Siempre te amaré y Dios no usa pijama.

"Tuve un mes en coma, casi me muero por cuatro minutos, no hablaba, no oía, no veía. Ahora estoy recuperando el léxico, todo esto está paralizado (señalando su rostro) y todo el mundo desapareció", dice Japanese al final del vídeo.

"Toy en la cama récord, de aquí no me muevo ni pa' pasear", es la frase de cierre de Japanese.