Nimay González • 9 Nov 2019 - 02:12 PM

Los denominados Varela Leaks, en los que se pueden apreciar supuestas conversaciones de Whatsapp entre el expresidente Juan Carlos Varela con políticos y funcionarios, siguen generando reacciones por parte de distintos sectores de la sociedad.

Entre las conversaciones se encuentra una con la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, ante lo cual el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, considera que ella debería separarse del cargo para dar paso a una investigación al respecto.

Publicidad

"Le pediría la separación del cargo para que el pueblo tenga la seguridad de que se va a efectuar una investigación objetiva, el aspecto coyuntural que va a entrar en conflicto es quién va a investigar porque las personas que deben llevar adelante las investigaciones están señaladas en esas comunicaciones", dijo Fraguela en RPC Radio.

Agregó que ante esto habría que evaluar la designación de una comisión de alto nivel o un funcionario que efectúe las investigaciones con independencia a fin de garantizar "tranquilidad y paz social de que las personas que ocupan los cargos públicos son personas que no están inmersas en ningún tipo de escándalos como los que aparecen evidentemente en estas informaciones digitales que de hicieron públicas".

Con relación a las declaraciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo, en las que señala que está analizando la veracidad de los Varela Leaks, y que la posible solicitud de renuncia a Porcell es algo que debe analizar, Fraguela señaló que en lo personal "hasta allá no llegaría por el hecho de que debo garantizar la presunción de inocencia, pero sí le pediría la separación del cargo".

Asimismo el abogado Ernesto Cedeño indicó que no recomendaría la renuncia de la Procuradora, sin embargo, si le hace un llamado para que aclare la veracidad de esas comunicaciones.

"Yo pienso que en este instante yo no abogaría por una renuncia inmediata de la Procuradora General de la Nación, lo que yo abogo es para ella le rinda cuenta al país sobre la veracidad o no de la información porque lo importante de un procurador es que se gane la confianza del pueblo, porque ahora tiene toda la potestad para investigar no solamente al expresidente, sino a todos los allegados del él y no allegados. Para que uno ostente un cargo público debe tener buen deferencia y referencia de la ciudadanía y por eso es que hay un sector de la población inquieto por el silencio que hace mucho ruido por parte de la Procuradora", señaló Cedeño.

Añadió que si bien es cierto se debe respetar la separación de poderes y Cortizo no puede pedir o no la separación del puesto porque atentaría contra el Artículo 2 de la Constitución, sin embargo considera que el mandatario debería iniciar una investigación sobre este tema.

"No puede quedarse inmóvil ante una situación y es la realidad que son hechos públicos y notorios y todos los medios de comunicación hablan de esto… de una u otra manera la información ha circulado y son puntos muy sensitivos de autoridades actualmente y de exautoridades, y por supuesto es que uno tiene que analizarla y valorarlas", puntualizó el jurista.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio.