Nimay González • 3 Dic 2019 - 02:40 PM

Este martes fue presentada una solicitud para que el Procurador de la Administración, Rigoberto González, se declare impedido para continuar con la investigación que lleva adelante contra la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell a raíz de la filtración de las conversaciones del expresidente Juan Carlos Varela.

“Hay que tener en cuenta el zigzagueo que ha estado llevando el Procurador de la Administración con relación a estas investigaciones y por el bien de la salud de la sociedad panameña, la salud pública jurídicamente hablando es oportuno solicitarle que se separe de la investigación”, indicó el abogado Abdiel González, quien presentó la solicitud ante la Procuraduría de la Administración.

Publicidad

La solicitud se sustenta las dudas que generan las recientes declaraciones dadas por Rigoberto Gonzáles, en las que señala que no cuenta con los suficientes recursos para continuar la investigación.

“Esto nos hace pensar en el Artículo 274 que muy probablemente haya interés en el resultado de la investigación y muy posiblemente en el proceso y en consecuencia en la investigación dirigida por él presuntamente no habría la objetividad. También hay que ver si el señor Procurador no quiere darle seguimiento a las investigaciones o no quiere investigar a la Procuradora o es que tiene temor de algunas fuerzas que están detrás de esto y entonces se siente amarrado, esto lo ha llevado a asumir una actitud como quien dice de boxear al pueblo panameño sobre estas investigaciones y ganarle tiempo al tiempo”, expresó el abogado.

Cuestionó además que hasta la fecha el procurador González no ha llevado a cabo como parte de la investigación, una incautación de datos al teléfono de Porcell para corroborar la información filtrada.

“Nos negamos a entender por qué el Procurador asume estas actitudes zigzagueantes, temerarias, inquietantes frente a todo esto, si tiene temor debe decirlo, si alguien lo está intimidando debe decirlo, el pueblo panameño tiene sed de justicia sobre estas investigaciones… todo indica que hay una inquietud, no se puede ocultar que muy probablemente hay fuerzas mayores que pretenden que estas investigaciones mueran en su cuna, recordemos que las filtraciones en los VarelaLeaks involucran a muchas personas del gobierno pasado”, enfatizó.

Por otro lado, explicó que en caso de que González se declare impedido y se separe del proceso, la secretaria de la Procuraduría de la Administración asumiría la continuación de las investigaciones.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio