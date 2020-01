Teiga Castrellón • 19 Ene 2020 - 11:42 AM

Los mayoristas y almacenes tendrán prohibido desde este lunes 20 de enero del 2020 entregar bolsas de polietileno, con la entrada en vigencia de la segunda fase de la Ley N° 1 del 19 de enero del 2018.

Esta ley en su primera fase, que entró a regir desde el pasado 20 de julio del 2019, logró una disminución de aproximadamente 55% en la entrada de bolsas plásticas al país, según adelantó la Autoridad de Aduanas.

La primera fase prohibió la entrega de bolsas de polietileno a comercios minoristas, supermercados, farmacias.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha publicitado el inicio de esta segunda fase y ha advertido a los comercios que mantendrán operativos para constatar que estén cumpliendo con la normativa.

Gabriel Pérez de Acodeco señaló que la mayoría de las multas impuestas a los comercios en el 2019 se dio por no presentar el certificado de conformidad con el que se comprueba que las bolsas que entregan no contienen polietileno, y no declarar el precio de costo a esta entidad.