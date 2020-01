Odalis Núñez • 29 Ene 2020 - 08:16 PM

La tarde de este miércoles, dos hombres fueron asesinados de varios disparos en Calle 26, Calidonia, en la ciudad capital y en la calle Primera en Don Bosco.

Según informes preliminares, la víctima de Calidonia caminaba por el área cuando un sujeto armado lo interceptó y le realizó varios disparos.

Publicidad

Al ser consultado por los dos casos, el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones expresó “yo insisto que lo que están haciendo los Jueces de Garantías nos está afectado, no podemos seguir dándole medida cautelar a personas violentas y a personas que se detienen con armas ilegal”.

Agregó “hay jueces de garantías que le llevamos a una persona con posesión de arma ilícita, que tiene pena de 8 a 10 años y le dan medida cautelar e insisto esa persona va y comete un homicidio o un robo”.

Reiteró que el Órgano Judicial está siendo más que flexible, “los maleantes andan con armas ilegales y saben que no pasa nada, ellos dicen si me agarra la Policía me llevan y lo más probable me den una medida cautelar”.

Sobre la suspensión de la veda de la importación de armas de fuego, el titular de seguridad manifestó que dicha medida lo único que provocó fue un mercado secundario que encarece todas las armas, sin embargo los maleantes siguieron utilizando las mismas armas ilegales.

“No tuvo un efecto y lo refleja las estadísticas, y no es que cualquiera puede tener un arma, los únicos que pueden importar armas son los que ya tienen un permiso para hacerlo y cumplen un serie de requisitos....yo creo que el panameño decente que cumple con los requisitos de Ley, que se quiere defender y que quiere tener un arma que la tenga, tiene todo el derecho no puede ser que el derecho sea sólo para los maleantes”.

Las declaraciones de Mirones se dieron a la salida de la Asamblea Nacional tras entregar formalmente la memoria anual del Minseg.

[LOÚLTIMO] De varios impactos de bala asesinan un sujeto a plena luz del día en La Calle 26 Calidonia. A todos los conductores evitar esta ruta información en desarrollo. pic.twitter.com/juq00JQj8j — Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) 29 de enero de 2020