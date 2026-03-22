Portaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá esta semana

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó que el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegarán a Panamá esta semana, como parte de un recorrido por el continente que incluye paradas en países como Perú, Chile y Brasil.

Ambas embarcaciones permanecerán en aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril. Durante su estancia, el USS Nimitz se mantendrá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley atracará en el Puerto de Cruceros de Amador.

La travesía por las Américas inició el 12 de marzo, zarpando desde la costa oeste de Estados Unidos. La flota navegará por el estrecho de Magallanes para, eventualmente, reposicionarse en su nuevo puerto base en la costa este el próximo 20 de junio.

El USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo: mide 333 metros de eslora, puede albergar hasta 90 aeronaves y desplaza unas 100,000 toneladas a una velocidad de 30 nudos. Funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder aéreo y responder a crisis a grandes distancias.

Por su parte, el USS Gridley es un destructor equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para defensa avanzada. En conjunto, ambas naves transportan a unos 6,000 tripulantes.

Esta visita se da en el marco de la undécima edición de los ejercicios Southern Seas 2026, una iniciativa de cooperación que busca fortalecer la seguridad regional mediante el intercambio de conocimientos marítimos.