Teiga Castrellón • 3 Feb 2020 - 07:04 PM

En el pleno de la Asamblea Nacional esta tarde diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) como Corina Cano, Leandro Ávila y Zulay Rodríguez defendieron vehemente la modificación de un artículo de la Ley 91 sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, que efectuaron en el segundo debate de esta propuesta del diputado Gabriel Silva.

Durante su exposición la diputada Cano explicó que la propuesta que hicieron fue la modificación de un artículo que permite a los delincuentes primarios conmutar su pena con trabajo comunitario a discreción del juez, sin embargo los han fustigado y les han desprestigiado señalando que con este "camarón" buscaban favorecer a criminales, narcotraficantes y corruptos.

Cano señaló que ya hay otros artículos, que no solamente le dan discreción al juez, sino que además excluye los delitos que se han mencionado, como las últimas reformas al Código Judicial, Código Penal y Código de Proceso Penal.

"La ley 4 del 17 de febrero del 2017 que modifica estos códigos habla de discrecionalidad del juez en el artículo 57 y establece que el funcionario de cumplimiento podrá autorizar para conmutar la pena privativa de libertad la participación consentida del sentenciado en programas de estudio, trabajo u enseñanza", reseñó Cano sobre una de las leyes que presentan esta situación.

La Asamblea puede pasar este proyecto por insistencia

El diputado Leandro Ávila también se manifestó en ese sentido, y hasta increpó a su colega Juan Diego Vásquez, recordándole que él votó por ese proyecto y que no es excusa decir que esa parte no la leyó.

Ávila manifestó que no es hipócrita y que el sentido de la modificación era la de darle otra oportunidad a las personas que por primera vez delinquían y que no se iban a rehabilitar en las cárceles, además señaló que esta ley iba a favorecer a las personas de escasos recursos que no tenían influencia con los jueces para lograr un acuerdo de trabajo comunitario, y agregó que en última instancia la decisión quedaba a discreción de los impartidores de justicia.

Finalmente, en su participación Ávila manifestó que como Asamblea tenían la potestad de pasar la ley por insistencia en caso de que se llegara a vetar, ya que esta ley responde a la necesidad del pueblo.

Por su parte, la diputada Rodríguez no se quedó sin expresar su descontento con respecto a las críticas que ha generado su propuesta y también instruyó que hay normas a través de las cuales los jueces pueden dar trabajo comunitario.

Rodríguez mencionó los artículos 57, artículo 63, 98, 102 , 103, 107, 108 , 113 del Código Penal habla sobre la discrecionalidad del jueces para dar trabajo comunitario.

"Voy a sacar un artículo más, artículo 509, están excluidos por parte del juez de cumplimiento para todo eso que ustedes están diciendo, para la ejecución de la sentencia para que sepan delitos de homicidios doloso, simple doloso, doloso agravado, secuestro, extorsión, blanqueo, violación, robo, asociación ilícita, pandillerismo, posesión ilícita grave, droga, armas, comercio de armas, explosivos, delitos contra la seguridad, tráfico, cultivo, elaboración, incitación, cultivo de droga, peculado , corrupción de servidores públicos, estafa agravada, delito financiero, delito contra la libertad individual, tortura, castigo infame, vejaciones así como todos los delitos que este código o leyes especiales nieguen expresamente contra los delitos de libertad o privación sexual", indicó la diputada señalando que la norma estaba y no se había eliminado ni impuesto nada a los jueces.

Cabe destacar que el proponente original de la Ley "Que establece la imprescriptibilidad de los Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual cuando la víctima sea menor de edad", Gabriel Silva, se distanció de la postura de los diputados del PRD señalando en su cuenta de Twitter que: "Lo dije en el Pleno, en los noticieros y el artículo lo expresa. También recomendé que se debe vetar ese artículo por inconveniente. No dejemos que un buen proyecto se dañe".