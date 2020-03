Odalis Núñez • 4 Mar 2020 - 03:42 PM

La Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional inició una investigación contra una sargento primero de la Zona Policial de Bocas del Toro.

Esto, luego que la entidad recibiera la denuncia por supuestos maltratos verbales y discriminatorios por parte de la uniformada a unidades de servicio en la subestación de Almirante.

Por su parte, en un vídeo divulgado en redes sociales, la sargento primero protestó esposada y con un cartel en el pecho, manifestando que supuestamente le abrieron “un expediente por no complacer a los jefes, en las mentiras ...por denunciar a un capitán me tienen como me tienen, ya que quería que yo no anotara una novedad de un hurto”.

Unidad de @ProtegeryServir en Bocas del Toro se esposa como medida de protesta ante la supuesta corrupción de superiores. pic.twitter.com/8mwT8ifH6t — Félix Antonio Chávez (@FelixPerchavez) 4 de marzo de 2020

La entidad expresó que la investigación se realiza respetando el debido proceso y los derechos de las unidades, reiterando “la no tolerancia de actos contrarios a lo estipulado en la Ley 18 de 3 de junio de 1997 que rige a la institución”.

Aclaración: "Recibí un informe donde una unidad masculina de la Policía Nacional denunció malos tratos por parte de una unidad femenina de la entidad", señaló el comisionado Arquímedes Vargas de Bocas del Toro, sobre el vídeo de una unidad femenina que protestó esposada.#TReporta pic.twitter.com/itnaKVGSwV — Telemetro Reporta (@TReporta) 4 de marzo de 2020