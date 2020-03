Linda Batista • 14 Mar 2020 - 06:30 PM

Este sábado 14 de marzo, a tan solo seis días de haber confirmado Panamá su primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa) detalló que los mismos se elevan a 43.

Casos de coronavirus en Panamá se elevan a 43 (23 mujeres y 20 hombres).

- 37 en aislamiento domiciliario

- 5 hospitalizados (2 críticos)

- 1 fallecidohttps://t.co/Iv7gaME27L#TReporta pic.twitter.com/ktcL4w8P98 — Telemetro Reporta (@TReporta) 15 de marzo de 2020

Desglose de casos confirmados de COVID-19:

Nadja Porcell, directora nacional de Salud Pública, detalló que del total de los casos, 37 están en cuarentena, 5 están hospitalizados (dos de ellos en cuidados intensivos), 1 fallecido. El 53% son mujeres y el 47% hombres, de entre 40 y 57 años.

Los corregimientos afectados son: San Francisco (6), Betania (5), Juan Díaz (6), Caimitillo (2), Bella Vista (3), Ernesto Córdoba Campos (3), Las Cumbres (3), Ancón (3), Alcalde Díaz (1), Amelia D. De Icaza (1), Rufina Alfaro (1), Omar Torrijos (1), Nuevo Emperador (1), Juan Demóstenes Arosemena (2), Barrio Colón (1), Belisario Porras (1), Chilibre (2), Las Lajas (1).

Agregó que se han realizado 820 pruebas de vigilancia laboratorial. Se han registrado 4,535 viajeros, unos 3,104 de ellos fueron dados de alta y 1,431 se mantienen en seguimiento domiciliario.

Con respecto a los casos, de los nacionales infectados algunos se han contagiado por viajar hacia Italia, España, Francia, Estados Unidos y Cuba, y los otros por tener contactos con estos viajeros que procedían de estas naciones.

Como medida de prevención Panamá:

Se declaró en estado de emergencia nacional

Emitió decreto que regula actividades que generen aglomeración

Suspenderá por 30 días los vuelos desde y hacia países de Europa y Asia afectados por el nuevo coronavirus COVID-19

Para garantizar la salud de los periodistas y autoridades gubernamentales, las conferencias diarias se desarrollarán de forma virtual

Crea la Coordinación Nacional de los Cuidados Intensivos, a cargo del doctor Julio Sandoval.

Crea Red de Servicios de Atención de Laboratorio que permitirá realizar pruebas de coronavirus en centros, hospitales y policentros del Minsa y la Caja del Seguro Social a nivel nacional

Crea equipos de visitas domiciliarias para atender casos de COVID-19

El Gobierno de Panamá conformó una Red Nacional de Diagnósticos COVID-19, a cargo del Dr. Juan Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, con el objetivo de masificar las pruebas de laboratorio#TReporta pic.twitter.com/bDbeHU8gdR — Telemetro Reporta (@TReporta) 14 de marzo de 2020

El viceministro de Salud, Francisco Sucre destacó que: “El Minsa no quiere tomar medidas drásticas de llevar a la ciudad a un cerco sanitario, pero de no acatar las indicaciones del Minsa y evitar la movilización al interior, nos vamos a ver obligados a establecer un cerco en la ciudad y queremos anunciarlo con tiempo”.

Enrique Lau, director de la Caja del Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los jóvenes y a la población en general que no le da importancia a la pandemia. “Son jóvenes pero tienen padres, tienen abuelos y deben cuidarlos... No estamos de vacaciones, el país enfrenta una situación peligrosa. Al movilizarse usted está llevando la enfermedad a sus seres queridos. Llevando el problema donde no había”, acotó.

Sucre explicó que “las cosas en Panamá deben continuar, no podemos excedernos en medidas como cerrar comercios cuando es necesario que algunos estén abiertos. Lo importante es no acudir a lugares donde hagamos aglomeraciones”, sin embargo el director de la Policía Nacional, Juan Pino, dijo que necesitarse se tomarán medidas enérgicas.

El Viceministro de Salud agregó que de mejorar la situación, las autoridades empezarán a retirar las medidas de manera progresiva. Siempre y cuando esté demostrado de manera científica que se pueden retirar; si empeora, que es lo más probable, las medidas van a depender del comportamiento de la enfermedad y de la población. "Esperamos que la población nos ayude", dijo.

Finalmente, reiteraron las medidas de higiene: Lavado de manos constante, no tocarse el rostro, limpieza de superficies que tocamos con frecuencia, como medida preventiva. "El arma más poderosa contra el coronavirus es la higiene", señaló Sucre.