Bernardo Meneses, aclara dudas sobre pago de becas y créditos educativos. Envía un mensaje a todo el pueblo panameño. Sigamos todas las recomendaciones del Gobierno Nacional y del @MINSApma , juntos protejamos a nuestro país. ¡seguimos trabajando por Panamá! #QuédateEnCasa #UnidosLoHacemos