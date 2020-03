Nimay González • 30 Mar 2020 - 07:10 PM

La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, dio a conocer este lunes que el país ha sido invitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para participar de un estudio internacional sobre el COVID-19.

“Panamá será parte de un estudio de la Organización Mundial de la Salud, ha sido invitada a formar parte del estudio Solidarity Trade, que es una estrategia de investigación diseñada para permitir que se puedan aplicar o acceder a 4 protocolos de tratamiento con medicamento de primera línea para pacientes con COVID-19”, indicó Turner en conferencia de prensa.

Resaltó que esto representa una importante oportunidad para Panamá, que has sido posible gracias a los investigadores de la calidad que tiene el país, así como a la transparencia en cuanto a la información.

“Esta es una ventada de oportunidad que si no tuviéramos los investigadores de la calidad que tenemos y si no tuviéramos el compromiso de tener una información transparente no hubiéramos calificado para participar en este tipo de estudios internacionales, así que esta una buena noticia porque nos da también la oportunidad de acceder a medicamentos que quizá de otra forma no los hubiéramos podido adquirir y ponerlos en práctica a través de estudios que deben cumplir con normas de bioética”, destacó Turner.