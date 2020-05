Odalis Núñez • 28 May 2020 - 10:50 AM

Dalila Mosquera, de la Asociación Panameña de Colegios Particulares informó este jueves, que están solicitando al Ministerio de Educación (Meduca), un incentivo económico de 10 mil dólares para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.

Expresó que los colegios particulares deben recibir un incentivo económico en base a que “son un solución para el Estado y al Ministerio de Educación, le ahorramos en la infraestructura, docentes, mobiliario y equipos”.

Señaló que el Meduca tiene establecido que el costo por estudiante anula es arriba de 2 mil dólares “nosotros somos más de 500 colegios particulares entre grandes y pequeños, damos solución educativa a más de 130 mil estudiantes”.

Mosquera también solicitó que el dinero no sea distribuido “ni por religión o política”, por el tema de la pandemia.

Agregó que más de 20 mil trabajadores que son cabezas de familia, han tenido que suspender sus contratos. “Mientras los padres de familia no nos paguen, nosotros no podemos pagarle a ellos, y sabemos que los padres de familia tampoco no han podido pagar, ya que o están suspendidos o les bajaron el salario a 50%”.

Se espera entre este jueves 28 y viernes 29 se lleve a cabo una reunión de los miembros de la Asociación Panameña de Colegios Particulares con la ministra de Educación de Panamá, Maruja Gorday de Villalobos, para analizar el tema de incentivo económico.