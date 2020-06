Linda Batista • 8 Jun 2020 - 04:29 PM

Un "verdadero y realista" plan estratégico y operacional para no perder el año escolar, es lo que pide la Asociación de Profesores (Asoprof) al Gobierno de Panamá, ante la brecha social y económica que atraviesa el país y no permite que gran cantidad de estudiantes reciban clases a distancia, sin embargo de no poder cumplirse, sugiere hacer dos años lectivos en uno.

El gremio elaboró una serie de propuestas e indicó que "de no satisfacer el Gobierno Nacional las condiciones de conectividad a distancia, se haría obligante esperar las condiciones sanitarias para volver a clases presenciales haciendo dos años en uno con los contenidos del 2020 y 2021, y tener la nivelación de los mismos en el 2022, que hoy propone el Ministerio de Educación para el 2021, para garantizar la culminación de estudios y el ingreso a las universidades de los estudiantes graduandos del periodo lectivo 2021".

Publicidad

La Asoprof destacó que hasta el 2019, el sistema educativo registraba un total de 201 mil jóvenes sin cobertura escolar ni política educativa para lograr que los mismos pudieran insertarse. Además, había 14,023 desertores y 37,827 reprobados, en parte, producto de las graves carencias que enfrenta el sistema educativo en Panamá.

"La pandemia vino a desnudar la situación real de la educación brindada en las escuelas particulares, que se han convertido en empresas registradoras, sin importarles la situación socio-económica de los padres de familia y si el estudiante cuenta con los medios tecnológicos", acotó el gremio.

Indicaron que de los 566 colegios privados que existen en Panamá, siki 269 presentaron su propuesta para validar procesos de educación por medios virtuales, mientras que solo 160 ofrecen el servicio.

"Se prevé un éxodo de más de 15 mil estudiantes de las escuelas particulares a las oficiales", señalaron.

Ante este panorama, y consultas realizadas entre el gremio, la asociación sugiere:

Presupuesto partida extraordinaria para ejecución del plan estratégico del Estado de Emergencia para el Meduca, dado que hasta ahora desconocen cuánto se le ha asignado a la educación para llevar a cabo la modalidad a distancia.

Elaborar decreto de reinicio de clases y otro transitorio, con relación a la educación a distancia dentro del subsistema regular.

Acelerar la capacitación docente en el uso pedagógico de medios virtuales, la radio y televisión.

Elaborar un currículo priorizado.

Buscar alternativas para que la educación llegue a las áreas de difícil condición.

Tomar medidas tecnológicas como:

Ofrecer servicio gratuito de internet en todas las comunidades con señal, liberando la banda ancha para que puedan conectarse se ven excluidos del proceso. Dotar de dispositivos (tabletas, celulares, laptops) a los estudiantes que no tienen. Coordinar con la AIG para brindar servicio de Internet. Crear la plataforma nacional o regional del Meduca para que escuelas y hogares, puedan llevar a acabo las clases a distancia. Dotar de paneles solares y antenas satelitales áreas de difícil condición.