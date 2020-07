Odalis Núñez • 14 Jul 2020 - 06:03 PM

Ángel Álvarez, abogado de Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad del 2009 al 2014, informó que la audiencia de Afectación de Derechos que se tenía previsto realizar esta tarde, a las 3:00 p.m. fue reprogramada para este miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m.

Esto, luego que la Fiscalía contra el Crimen Organizado lleva a cabo este martes una serie de diligencias de allanamiento en residencias en diferentes puntos del país, que forman parte de una investigación relacionada a supuesto delito contra la seguridad colectiva en modalidad de tráfico de armas de fuego.

La audiencia fue solicitada por la defensa de López, en la misma pretendían solicitarle al fiscal a través del Juez de Garantías, que “hiciera la imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar que considerara prudente, a fin de entrar en una ejecución y conocer a fondo de qué se trata la supuesta investigación que parece haber hecho el Ministerio Público el día de hoy”, explicó Álvarez en RPC Radio.

El jurista calificó como un “hecho insólito”, que tras más de una hora de espera la oficina judicial les notificó que “no hubo forma de ubicar al fiscal, ni a ninguno de los funcionarios de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, ya que no contestan los correos electrónicos, llamadas ni requerimientos de la plataforma, por lo tanto no entiendo la situación que se está dando”.

Sobre la no comparecencia del fiscal Emeldo Márquez para formular la acusación, Álvarez reiteró que en los años que tiene de oficio “jamás había visto una situación como la que hoy,...donde el fiscal no aparece, esto da un indicio muy claro que esta investigación no va en el camino correcto o posiblemente no tiene elementos acorde a la supuesta infracción de un delito”.

Al respecto de la investigación, Álvarez recalcó desconocer lo que reposa en la carpetilla por lo cual ellos pretendían que el fiscal o fiscales delegados se presentaran a la diligencia para que le dieran una explicación.

Álvarez indicó que su cliente Rolando López “no ha recibido ninguna arma producto de una actividad ilegal, el si tiene armas con permisos, pero no conocemos cuales son los elementos o conductas que supuestamente investiga el fiscal”.

Reiteró que López fue quien exigió activar la audiencia para que fuera informado de los cargos.