Nimay González • 21 Jul 2020 - 01:50 PM

El representante legal del único aprehendido por el homicidio de siete jóvenes en la provincia de Colón, cuestionó que el retrato hablado presentado en este caso, no coincide con la descripción de su defendido, además de que el reconocimiento se desarrolló sin él estar presente.

“Este retrato no coincide absolutamente en nada con la descripción del muchacho Almanza… hay una persona del cúmulo de muchachos que alega haberlo reconocido en carpeta, en una diligencia en la cual yo no estuve presente. Revisando el escrito de reconocimiento en carpeta allí está la observación del entonces defensor público de él que decía que el reconocimiento no correspondía con el retrato hablado dado por esa misma persona, para que tengan una idea mi cliente no tiene un solo grado de acné y muchas de las personas manifestaban que el asesino tenía esas condiciones y que era rubio, mi cliente escasamente sabe leer y escribir, no sabe disparar, es una persona sencilla, humilde y panameña que está pagando las consecuencias de un delito que no cometió”, aseguró el abogado José Antonio Moncada.

El jurista agregó que tras la imputación y la medida cautelar de detención provisional de su cliente ordenada el lunes, presentó un recurso de apelación, cuya audiencia se desarrollará el viernes 24 de julio.

“Tenemos el recurso de apelación que se va a dar el día viernes próximo a la 1:30 p.m., nosotros vamos a esperar que no quede porque al detenerlo a él los verdaderos asesinos están en la calle, entonces tenemos que rogarle a Dios que se haga justicia este viernes”, manifestó.

Cabe mencionar que el pasado sábado 18 julio se dio con el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, cuatro mujeres y tres hombres entre los 17 a 20 años, en el sector próximo a Margaritas, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

El presunto autor del crimen fue capturado en Achiote el domingo 19 de julio a través de un retrato hablado que permitió la individualización del sospechoso, informó el fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón, Adolfo Pineda.