El COVID-19 está acentuando las desigualdades y afectando severamente a las comunidades marginadas, por ello, durante mayo y junio, UNFPA Panamá donó B/.53,183.15 en insumos a sus contrapartes y aliados, que trabajan en la atención de mujeres y adolescentes. Los productos fueron distribuidos entre cinco regiones del @minsapma: Chiriquí, Colón, Comarca Ngäbe Buglé, Darién y Guna Yala; así mismo a la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, Centros del Instituto Nacional de la Mujer @inamupanama, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia @senniafpanama. Los insumos entregados respondían a la necesidad solicitada por cada institución. Equipo de protección personal (EPP) entregado: Guantes --- 30,000 unidades Mascarillas quirúrgicas --- 15,280 unidades Mascarilla N-95 --- 400 Protector facial --- 100 Batas desechables --- 3,700 unidades Continuar brindando los servicios para el control prenatal y el parto; atender la salud de las y los adolescentes, y a las víctimas de violencia, es muy necesario. UNFPA Panamá aspira a que los funcionarios públicos estén debidamente protegidos para que continúen haciendo su importante labor. Por otro lado, para la necesidad básica de higiene menstrual se distribuyeron 838 paquetes (con 10 unidades c/u) de toallas sanitarias, a lugares puntuales de Darién, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé. Otros insumos entregados: Desinfectante para pisos --- 121 galones Gel alcoholado --- 100 unidades Papel toalla --- 768 unidades