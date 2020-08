Teiga Castrellón • 6 Ago 2020 - 02:42 PM

La mañana de este jueves miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) se dirigieron hacia las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para protestar y presentar una demanda de nulidad contra el Decreto N°81 de 20 de marzo de 2020, que establece que los contratos de los trabajadores de empresas que hayan sido cerradas como parte de las medidas preventivas de las autoridades gubernamentales se considerarán suspendidos.

Publicidad

Según Saúl Méndez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), indicó que hay varios elementos de nulidad en ese decreto, uno de ellos tiene que ver con el hecho del silencio administrativo, ya que argumenta que en derecho de trabajo eso no existe y es halado de los cabellos.

"Otro elemento que este decreto tiene que declararse a nuestro entender desde el punto de vista jurídico nulo, es porque permitió sin cumplir con un proceso que establece el Código de Trabajo de enviar a la gente a su casa, no se dio traslado a los trabajadores, no se le dio traslado a los trabajdores organizados en el sindicato, no se hizo audiencia en fin hay una contradicción entre el decreto y las normas legales del Código de Trabajo, entonces cuando eso riñe, este tecnicismo legal que se llama la pirámide de Kelsen que establece el orden jerárquico de las leyes", señaló Méndez.

Los protestantes cerraron por espacio de una hora y cerraron los ingresos a la CSJ.