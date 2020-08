Odalis Núñez • 27 Ago 2020 - 05:02 PM

Autoridades de Salud del distrito de San Miguelito realizaron este jueves, decomisos de productos de tabaco por infringir las normas sanitarias que dictan y controlan este tipo de actividades en Panamá.

La acción se dio durante operativos de vigilancia y control de las ventas ambulantes como quesos, granos, panes, productos de tabaco, entre otros.

Publicidad

Autoridades de Salud de San Miguelito le dan seguimiento a ventas ambulantes de quesos, granos, panes, tabaco y más. Hoy, se procedió al decomiso de productos de tabaco que no contaban con los pictogramas que dicta la resolución 1335 del 28 de junio de 2018. #MinsaPreviene pic.twitter.com/FKXZuczxeb — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) 27 de agosto de 2020

Yaritzel Ríos, directora Regional de Salud de San Miguelito dijo que se procedió al decomiso de producto de tabaco con venta al detal, los mismos no contenían los pictogramas que dicta la resolución N° 1335 del 28 de junio de 2018.

En el artículo 1 de dicha resolución establece “aprobar y adoptar los cincos (5) pictogramas con sus respectivas advertencias sanitarias, que deberán ser impresos en los distintos empaques y envases de productos de tabaco, cartones y cajetillas de cigarrillos, que se comercialicen en el territorio en la República de Panamá".

Las autoridades de salud exhortan a la población no consumir estos tipos de productos que no tienen su origen, procedencia, registro sanitario, fecha de vencimiento y muy importante no cuentan con las medidas higiénicas de manipulación.