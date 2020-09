Teiga Castrellón • 30 Sep 2020 - 11:30 AM

El gerente general del Banco Nacional de Panamá (Banconal) Javier Carrizo Esquivel manifestó al programa Radiografía que la demanda del comerciante Abdul Waked, quien le reclama a la entidad una indemnización de B/.1,268,704,177.00 millones por presuntos daños y perjuicios, no tiene sustento y pone en duda la figura del fideicomiso.

Estas declaraciones se dan tras la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de declarar no probado un incidente por falta de competencia que presentó el Ministerio de la Presidencia contra

Publicidad

"El fallo que se dio ayer, no aceptó una demanda de nulidad de la Presidencia que no había sido notificada y dijo que la Corte quiere conocer del caso en la Sala Tercera, esa es potestad de la Corte, pero tenemos que tener claro que no solo se está poniendo en tela de juicio la responsabilidad del banco sino la propia figura del fideicomiso, eso podría dar al traste con un sector que es muy importante. El fideicomiso en el cual como fiduciario tú estás siendo un mero intermediario, que fue lo que hizo el Banco Nacional y seguimos las órdenes de todos los bancos que eran los fideicomitentes del fideicomiso"; explicó Carrizo.

El gerente destacó que con esta acción de la Corte se está poniendo en tela de duda no solo la actuación del banco sino la figura misma del fideicomiso y destacó que esto será muy delicado a la hora de entrar a verlo.

Carrizo Esquivel, a manera de analogía, señaló que el Banco Nacional actuó como agente fiduciario, así como lo está haciendo actualmente para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con los fondos que el Estado panameño le solicitó a la entidad financiera internacional para palear las consecuencias económicas negativas que la pandemia del COVID-19 ha causado en Panamá.

El gerente recalca que el banco no actuó por cuenta propia sino que lo hizo como un mero intermediario que siguió instrucciones de ocho instituciones financieras. "Volvemos al primer inning con esto".

Cabe destacar que el rol de Banconal fue el de agente fiduciario del fideicomiso al que Waked transfirió los activos de Soho Mall, en julio de 2016, tras ser incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Carrizo Esquivel concluyó señalando que ya se dio un caso prácticamente idéntico con Félix B. Maduro y que este terminó siendo archivado.

"Es idéntico. No me puedo imaginar como un caso idéntico puede ser fallado de otra forma, pero ya veremos", concluyó el gerente de Banconal.