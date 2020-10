Linda Batista • 14 Oct 2020 - 10:30 AM

El doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, explicó el aumento leve que ha registrado el RT en Panamá y destacó la disminución del índice de positividad de las últimas semanas.

Indicó que el RT, que actualmente está en 1.02, es un resultado de eventos que no pronostica, sino que refleja lo qué ha estado pasando en semanas anteriores.

"Evidentemente ha habido aumento de casos en algunas provincias como el conglomerado en la cárcel de Herrera, y el aumento de casos de COVID-19 en algunos corregimientos, es por eso que el RT ha subido ligeramente por encima de 1, esa es la explicación", sostuvo.

"De estar marcado por varias semana un índice de positividad promedio del 30%, ha ido disminuyendo. Ayer marcamos un índice de positividad, tomando en cuenta las pruebas realizadas y los casos positivos, de un 9.6%", dijo Cedeño.

Agregó que el sector Este del área Metropolitana es la zona que está teniendo un RT un poco elevado, y que San Francisco está teniendo un repunte.

"Sabemos muy bien que no podemos estar encerrados todo el tiempo, no podemos tener todas las empresas cerradas, porque eso no es sostenible. Sabíamos que teníamos que abrir, que flexibilizar, caminar hacia la nueva normalidad... pero Sabemos muy bien que eso va a provocar repunte de casos. Aquí la clave es mantener el sistema fortalecido como estamos haciendo", concluyó.

Actualmente, Panamá supera los 121 mil casos de COVID-19 y registra 2,511 defunciones a nivel nacional.