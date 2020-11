Nimay González • 15 Nov 2020 - 02:42 PM

Autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), brindaron detalles este domingo sobre dos estudios realizados con relación al fallecimiento de pacientes por COVID-19 entre el 2 y el 8 de noviembre, y un pico registrado el día 13 en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Los análisis se realizaron a 49 expedientes de pacientes con un rango de edad promedio de 73, el de menor edad tenía 42 y el de mayor edad 94, sin una diferencia significativa por sexo, dado que 28 eran varones y 21 eran mujeres.

La ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, detalló que aproximadamente el 90% de los pacientes de murieron tenían factores de riesgo, eran mayores de 60 años, el 80% tenía hipertensión, diabetes, obesidad o insuficiencia renal; y el 90% de los pacientes que llegaron al cuarto de urgencias tenían dificultad para respirar, “lo que significa que en sus casa o en el lugar donde lo atendieron primero a nivel comunitario, no estaban llevando a cabo una exhaustiva evaluación de sus saturación de oxígeno”.

Frente a esto, se insta a la población a hacer uso de las herramientas entregadas en el Kit Protégete Panamá, tales como el oxímetro para medir la saturación de oxígeno, principalmente en la población con factores de riesgo, así como mantener sus controles médicos de salud.

“Hay muchos pacientes, el 50% tiene por lo menos dos factores de riesgo, a este grupo de pacientes vamos a darle un seguimiento especial, adicionando alguna terapéutica en las guías de atención del nivel comunitario, que es donde debemos nosotros hacer nuestra batalla, porque cuando el paciente llega al hospital ya tenemos la mitad del camino prácticamente perdido, así que vamos a enfatizar en el nivel comunitario esa atención, vamos a triplicar los esfuerzos en el nivel de la comunidad con la utilización de estas herramientas y adicionando otra terapéutica sobre todo para pacientes con factores de riesgo, porque cuando revisamos el expediente vimos pacientes que en tres horas llegó y murió, osea que ya venía de la comunidad bien comprometido”, enfatizó Ruiz.

Gladys Guerrero, coordinadora de Enfermedades Nosocomiales de Epidemiología de la CSS, indicó que el análisis refleja el mayor porcentaje los pacientes llegó a las instalaciones con algún cuadro de dificultad respiratoria al hospital, por lo que insta a la población a que acudan al presentar los primeros síntomas y que no esperen a que su condición de salud se complique para ir a buscar atención.

“Ahora en este momento ya no es tener tos ni fiebre y no fue lo que más encontramos, ya es una amplia gama de síntomas los que están teniendo los pacientes con COVID-19, entonces vayan a las instalaciones, le están haciendo las pruebas a los pacientes, ya no tienes que cumplir con una regla, a todo el que se quiera hacer el hisopado se le hace, y las causas de muerte en la mayoría de los pacientes cuando se cierran los certificados de defunción son las neumonías por COVID-19”, explicó Guerrero.

Ante esta situación, la directora nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Nadja Porcell, reiteró a la ciudadanía la importancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, lavado de manos o uso de gel alcoholado, el distanciamiento físico, al tiempo que hizo un llamado a mantener un seguimiento estricto a los pacientes con coronavirus en las casas, utilizar los mecanismos de comunicación con el sistema sanitario, a fin de garantizar una atención y tratamientos oportunos.