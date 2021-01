Teiga Castrellón • 22 Ene 2021 - 03:29 PM

El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo manifestó este viernes, en la entrega de las primeras vacunas que se dio en Veraguas para el personal sanitario que atiende casos COVID-19, que todas las fases de inmunización que se harán se realizarán con transparencia.

"Yo entiendo que estamos preparados para que a medida que van llegando esas dosis se van a ir aplicando de manera transparente y de manera contínua"; acotó el vicepresidente en su recorrido por el Hospital Luis "Chicho" Fábrega.

Carrizo también le solicitó a la ciudadanía evitar caer y propagar las falsas informaciones.

"El presidente nos manda a trabajar en equipo, nos manda a no distraernos porque tenemos un gran propósito, hago un llamado respetuosos a la no desinformación, sin embargo no nos vamos a distraer, el propósito y hoja de ruta de este presidente que se levanta temprano y se acuesta tarde es luchar por los más vulnerables, por los que menos tienen, y no nos van a desviar de esa tarea", indicó el vicepresidente.

Carrizo pidió a los panameños paciencia, asegurando que ya falta poco para salir de esta terrible pandemia que ha azotado el mundo.