Nimay González • 12 Mar 2021 - 09:28 AM

Carlos González, miembro fundador del Movimiento Panamá Decide, explicó este viernes que la iniciativa que impulsan para que se convoque a una constituyente paralela surge con el objetivo de que se puedan realizar cambios al sistema y a la institucionalidad, debido a que actualmente “no funciona para beneficio del ciudadano”.

Indicó que entre los aspectos que contemplaría la constituyente paralela se encuentra realizar reformas a la arquitectura de poder y al sistema de gobierno.

“El diseño de la máquina con la que se mueve el Estado, de cómo están diseñados los distintos órganos del Estado, cómo están los pesos y contrapesos entre ellos, cómo está la separación de poderes, cómo los ciudadanos tenemos más control sobre el ejercicio del poder, cómo es más democrático, más participativo, y más inclusivo nuestro sistema de gobierno, eso es lo que nos motiva a nosotros… para nosotros eso es lo fundamental, la arquitectura de poder que es donde tenemos una crisis grandísima, el Estado está mal diseñado y ha generado una situación insostenible”, manifestó González.

Sin embargo, señaló que esto sería parte de una segunda etapa cuando se vaya a elegir a los constituyentes, quienes van a tener que presentar cuáles son sus propuestas de reformas del Estado.

Añadió que el paso inicial será recolectar las 581 mil firmas que se necesitan para convocar la constituyente paralela durante los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud al Tribunal Electoral, lo cual posiblemente se haga en el mes de abril.

Aclaró que los órganos del Estado no entrarían en este proceso, sino que una vez recogidas las firmas “el Tribunal Electoral llamaría a elecciones, hay un periodo de campaña, luego viene la elección, se escogen 60 constituyentes, el Tribunal Electoral tiene que reglamentar cómo se escogen esos 60 constituyentes, lo que dice la Constitución es que se escogen por provincia en proporción a su población, entonces en función del último padrón electoral me imagino que harán esa escogencia, luego de eso se reúnen los constituyentes y redactan la nueva constitución, una vez redactada hay un periodo de educación del resultado de la Constitución y luego viene un referéndum en donde el pueblo dice sí o no a esa nueva Constitución. Es un proceso que puede durar entre 18 meses, es decir año y medio, o dos años y tres meses, dependiendo de los tiempos que el Tribunal Electoral utilice”, detalló.