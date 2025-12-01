A un día de las Naviferias, ciudadanos forman filas en Bugaba

En el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, algunas personas ya están formando filas para ser de las primeras en aprovechar las Naviferias, que inician este martes 2 de diciembre en varios distritos de Chiriquí, Herrera y Los Santos, según muestra un video compartido por el director Nilo Murillo.
Naviferias para el martes 2 de diciembre
Chiriquí
- Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
- Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
- Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Los Santos
- Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
- Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
- Parque Belisario Porras, en Las Tablas.
Herrera
- Parque Herrera, en Chitré cabecera.
- Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
- Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.