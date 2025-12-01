Naviferias 2025: puntos de venta del 2 al 3 de diciembre en Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá

Este martes 2 y miércoles 3 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias para el martes 2 de diciembre

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.

Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.

Parque Belisario Porras, en Las Tablas.

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera.

Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.

Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.

Naviferias del miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete

Plaza de Dolega, distrito de Dolega

Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas

Parque central de Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

Cancha municipal de Tonosí

Herrera

Plaza de toros de Parita

Cancha comunal de Cabuya (Parita)

Cancha municipal de Santa María cabecera

Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

Casa comunal de Los Canelos (Santa María)

Casa comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este