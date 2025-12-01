Naviferias 2025: puntos de venta del 2 al 3 de diciembre en Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá

Este martes 2 y miércoles 3 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a partir de las 7:00 a.m.
Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
Naviferias para el martes 2 de diciembre
Chiriquí
- Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
- Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
- Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Los Santos
- Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
- Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
- Parque Belisario Porras, en Las Tablas.
Herrera
- Parque Herrera, en Chitré cabecera.
- Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
- Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.
Naviferias del miércoles 3 de diciembre
Chiriquí
- Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
- Plaza de Dolega, distrito de Dolega
- Parque de Gualaca cabecera
Los Santos
- A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas
- Parque central de Pedasí
- Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
- Cancha municipal de Tonosí
Herrera
- Plaza de toros de Parita
- Cancha comunal de Cabuya (Parita)
- Cancha municipal de Santa María cabecera
- Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
- Casa comunal de Los Canelos (Santa María)
- Casa comunal de El Limón de Santa María
Panamá Este
- Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
- Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo