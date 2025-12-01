Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 16:44

Naviferias 2025: puntos de venta del 2 al 3 de diciembre en Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para comprar su jamón en las Naviferias 2025.

Este martes 2 y miércoles 3 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias para el martes 2 de diciembre

Chiriquí

  • Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
  • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
  • Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

  • Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
  • Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
  • Parque Belisario Porras, en Las Tablas.

Herrera

  • Parque Herrera, en Chitré cabecera.
  • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
  • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.
Naviferias del miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

  • Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
  • Plaza de Dolega, distrito de Dolega
  • Parque de Gualaca cabecera

Los Santos

  • A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), Macaracas
  • Parque central de Pedasí
  • Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
  • Cancha municipal de Tonosí

Herrera

  • Plaza de toros de Parita
  • Cancha comunal de Cabuya (Parita)
  • Cancha municipal de Santa María cabecera
  • Estadio municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
  • Casa comunal de Los Canelos (Santa María)
  • Casa comunal de El Limón de Santa María

Panamá Este

  • Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
  • Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
