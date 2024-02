Aclaran si habrá o no sanciones por no contar con stickers de placa

En una declaración reciente, Elmer Martínez, subdirector de Operaciones del Tránsito, ha aclarado la política actual respecto a los stickers de placa en los vehículos. Martínez afirmó que, actualmente, no se están aplicando sanciones a los conductores que no cuenten con este stickers en particular .

El subdirector de Operaciones del Tránsito, Elmer Martínez, aclaró que en este momento no se está sancionando a los conductores por no contar con el sticker de placa, pero recomienda estar al día y contar con el Registro Único y la póliza, pare evitar que su vehículo sea removido…

Aunque no se están imponiendo sanciones por la falta de stickers de placa en este momento, Martínez advirtió que los conductores deben cumplir con todas las regulaciones y requisitos legales para evitar problemas futuros. Además, resaltó que no contar con estos documentos actualizados podría resultar en la remoción del vehículo por grúa, una situación que los conductores ciertamente desearían evitar.

"El policía no le va a pedir, hay policías que se corrompen de una manera más fácil, entonces existe el trámite para que se hagan las investigaciones y sea destituido, pero el corruptor sigue en la calle", señaló Elmer Martínez. "El policía no le va a pedir, hay policías que se corrompen de una manera más fácil, entonces existe el trámite para que se hagan las investigaciones y sea destituido, pero el corruptor sigue en la calle", señaló Elmer Martínez.

Se recomienda a los conductores verificar regularmente la vigencia de su Registro Único y su póliza de seguro, así como estar atentos a cualquier actualización o cambio en las regulaciones de tránsito que puedan afectar su situación legal en las carreteras.