Aduanas detecta alimentos irregulares y cigarrillos sin documentos

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron mercancía sin respaldo legal durante operativos de patrullaje y control realizados en distintos puntos del país.

Hallazgo en Brisas del Golf

En el sector de Brisas del Golf, las autoridades ubicaron un vehículo que transportaba alimentos de dudosa procedencia, los cuales no cumplían con los requisitos sanitarios ni aduaneros establecidos. Durante la inspección también se encontraron cigarrillos sin documentación, lo que impide verificar su ingreso legal al país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034717655131652492?s=20&partner=&hide_thread=false En acciones de patrullaje y control, inspectores de @aduanaspanama detectaron mercancías sin respaldo legal en distintos puntos del país.



En el sector de Brisas del Golf, se ubicó un vehículo que transportaba alimentos de dudosa procedencia sin cumplir con los requisitos… pic.twitter.com/zJHI3g1BS6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Operativo en La Chorrera

En otro punto, mediante un operativo conjunto con la Dirección de Investigación Judicial en La Chorrera, se identificó presunta mercancía de contrabando. Estas acciones forman parte de los operativos permanentes de verificación que desarrollan las autoridades para combatir el comercio ilegal.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y aduaneras, así como proteger la salud de la población y evitar la evasión fiscal.