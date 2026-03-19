Aduanas detecta alimentos irregulares y cigarrillos sin documentos

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas detectaron mercancía sin respaldo legal durante operativos de patrullaje y control realizados en distintos puntos del país.
Hallazgo en Brisas del Golf
En el sector de Brisas del Golf, las autoridades ubicaron un vehículo que transportaba alimentos de dudosa procedencia, los cuales no cumplían con los requisitos sanitarios ni aduaneros establecidos. Durante la inspección también se encontraron cigarrillos sin documentación, lo que impide verificar su ingreso legal al país.
Operativo en La Chorrera
En otro punto, mediante un operativo conjunto con la Dirección de Investigación Judicial en La Chorrera, se identificó presunta mercancía de contrabando. Estas acciones forman parte de los operativos permanentes de verificación que desarrollan las autoridades para combatir el comercio ilegal.
Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y aduaneras, así como proteger la salud de la población y evitar la evasión fiscal.