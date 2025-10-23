Aduanas retiene camión con alimentos para animales ingresados presuntamente de manera irregular

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que, durante una revisión rutinaria en el Puesto de Control de San Isidro, en la frontera con Costa Rica, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvieron un camión que transportaba sacos de alimentos para animales, presuntamente ingresados al país evadiendo los controles aduaneros.
