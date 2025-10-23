Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 17:09

Aduanas retiene camión con alimentos para animales ingresados presuntamente de manera irregular

Aduanas informó que retuvo un camión que transportaba sacos de alimentos para animales desde la frontera con Costa Rica.

Aduanas retiene camión con alimentos para animales en la frontera con Costa Rica. 

Aduanas
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que, durante una revisión rutinaria en el Puesto de Control de San Isidro, en la frontera con Costa Rica, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvieron un camión que transportaba sacos de alimentos para animales, presuntamente ingresados al país evadiendo los controles aduaneros.

El conductor del vehículo presentó una factura de origen costarricense, por lo que el caso quedó bajo investigación.

En esta nota:
