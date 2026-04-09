Alcaldía de Panamá convoca audiencia pública por tarifas para usar el Parque Urracá

La Alcaldía de Panamá convocó a la ciudadanía a una audiencia pública este viernes 10 de abril, con el objetivo de presentar y discutir un acuerdo que establece tarifas por el uso de instalaciones en el Parque Urracá.
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Un parque emblemático de la ciudad
El Parque Urracá cuenta con una extensión de aproximadamente 21,800 metros cuadrados y se originó tras el relleno de un área pantanosa realizado en 1918 por la Compañía del Canal de Panamá.
Actualmente, es uno de los principales espacios recreativos de la capital, con:
- Canchas deportivas
- Parque infantil
- Áreas para actividades culturales
- Zonas verdes consideradas pulmón urbano
El parque lleva el nombre del cacique Urracá, símbolo de resistencia durante la colonización española.
¿Cobrarán por usar el Parque Urracá? Alcaldía convoca audiencia pública
Con esta iniciativa, la Alcaldía busca regular el uso de las instalaciones del parque, en medio de la creciente demanda de actividades deportivas, recreativas y eventos en este espacio.