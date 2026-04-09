Alcaldía de Panamá convoca audiencia pública por tarifas para usar el Parque Urracá

La Alcaldía de Panamá convocó a la ciudadanía a una audiencia pública este viernes 10 de abril, con el objetivo de presentar y discutir un acuerdo que establece tarifas por el uso de instalaciones en el Parque Urracá .

La actividad se realizará a las 3:00 p.m. en el propio parque, ubicado en el corregimiento de Bella Vista. La audiencia permitirá a residentes, usuarios y sectores interesados conocer los detalles de la propuesta y expresar sus opiniones sobre la posible implementación de tarifas en este espacio público.

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Un parque emblemático de la ciudad

El Parque Urracá cuenta con una extensión de aproximadamente 21,800 metros cuadrados y se originó tras el relleno de un área pantanosa realizado en 1918 por la Compañía del Canal de Panamá.

Decoraciones de temporada navideña en Ciudad de Panamá AME3845. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 10/12/2021.- Varias personas observan la exhibición de luces y decoraciones de temporada navideña hoy, en el parque Urracá, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Actualmente, es uno de los principales espacios recreativos de la capital, con:

Canchas deportivas

Parque infantil

Áreas para actividades culturales

Zonas verdes consideradas pulmón urbano

El parque lleva el nombre del cacique Urracá, símbolo de resistencia durante la colonización española.

¿Cobrarán por usar el Parque Urracá? Alcaldía convoca audiencia pública

Con esta iniciativa, la Alcaldía busca regular el uso de las instalaciones del parque, en medio de la creciente demanda de actividades deportivas, recreativas y eventos en este espacio.