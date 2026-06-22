Alcaldía de Panamá recupera espacios públicos y asiste a habitantes de calle

La Alcaldía de Panamá llevó a cabo el Operativo de Atención a Habitantes de Calle #51, una jornada integral que combinó asistencia social y recuperación de espacios públicos en los corregimientos de Calidonia y Curundú.

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Como parte de las acciones, personal de Gestión Ambiental y de la Autoridad de Aseo realizó labores de limpieza, remoción de desechos y escombros en sectores como Cabo Verde, avenida Nacional, avenida Frangipani y áreas ubicadas bajo los puentes vehiculares de La Cresta, San Miguel y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Calidonia y Curundú fueron intervenidos en operativo social y ambiental. Alcaldía de Panamá

Alcaldía de Panamá realiza jornada de asistencia social y limpieza urbana

Durante el operativo fueron atendidas 67 personas en condición de calle, de las cuales 62 eran hombres y cinco mujeres. Los beneficiarios recibieron apoyo en el Gimnasio del Club de Leones de la Plaza 5 de Mayo.

La atención incluyó orientación social, asistencia médica, entrega de ropa, calzado y artículos de aseo personal, además de servicios de barbería, corte de cabello y alimentación.

La Alcaldía destacó que estas intervenciones forman parte de las estrategias para apoyar a las poblaciones más vulnerables, mejorar la convivencia ciudadana y recuperar espacios públicos para el beneficio de las comunidades.