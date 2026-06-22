Alcaldía de Panamá y AMB impulsan el talento juvenil con torneo de boxeo

El Gimnasio Yuyín Luzcando fue sede del The WBA Future Champions Panamá, un evento organizado por la Alcaldía de Panamá y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) con el objetivo de impulsar el talento juvenil y fomentar el crecimiento del boxeo nacional.

La actividad reunió a jóvenes boxeadores provenientes de distintas provincias del país, quienes participaron en diversas categorías en busca de una oportunidad para seguir avanzando en su carrera deportiva.

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Durante la jornada, los atletas compitieron por su clasificación a los próximos Juegos CODICADER, representando a sus respectivas regiones en una de las competencias estudiantiles más importantes de Centroamérica.

Alcaldía de Panamá apuesta por el desarrollo deportivo de la juventud

El torneo también contó con la participación de cuatro deportistas del programa municipal Talento de Barrio, iniciativa que promueve la formación integral de jóvenes a través del deporte y el acompañamiento de entrenadores especializados.

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de nuevas generaciones de atletas, fortaleciendo valores como la disciplina, el esfuerzo y la inclusión social.

Con la realización de The WBA Future Champions Panamá, la Alcaldía de Panamá y la AMB reafirmaron su compromiso de seguir apoyando espacios que permitan descubrir y potenciar a los futuros campeones del boxeo panameño.