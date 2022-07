Anadepo llega a diálogo en Santiago con contrapropuesta sobre precio de combustible

Pasadas las 12:00 de mediodía de este sábado, los dirigentes de Anadepo llegaron a la Escuela Normal , con una contrapropuesta.

“Las bases no aceptaron los 3.40, nosotros venimos ahora con nuestra contrapropuesta para que el Ejecutivo saque sus números”, sostuvo Luis Sánchez, secretario de AEVE.

“Ya ellos nos presentaron la propuesta, ahora nosotros vamos a presentar la nuestra en relación al tema del combustible, para avanzar en el tema de la Canasta Básica que ya tenemos un documento elaborado, que si ya ellos aceptan ese documento y aceptan de una vez el tema de los medicamentos, yo creo que antes de las tres de la tarde estamos con humo blanco”, agregó Sánchez.

Sánchez no reveló la nueva cifra que presentarán al Gobierno, “tiene una cifra pero no la queremos dar a conocer para que no se esté malinterpretando en las redes sociales”.

https://twitter.com/TReporta/status/1548357206579417089 El secretario de la @AEVePan, Luis Sánchez, y representante de Anadepo, informó que las bases no aceptaron la propuesta para establecer el precio del combustible $3.40 por galón de combustible, y presentarán una contrapropuesta. #TReporta pic.twitter.com/DaGpS9e81r — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2022

Sin embargo, lo declarado más temprano por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, contrasta con lo dicho por el dirigente. Carrizo indicó que la propuesta de B/.3.40 fue presentada por la dirigencia de Anadepo, “ellos presentan una propuesta de B/.3.40 por galón, y el Gobierno decide aceptar”.

El equipo del Órgano Ejecutivo llegó a la Escuela Normal a las 10:00 a.m., para retomar las negociaciones con Anadepo.

El alto costo del combustible es el primer punto de una serie de peticiones de las agrupaciones, también demandan al Gobierno Nacional soluciones por el precio de la canasta básica de alimentos, medicamentos y mejores condiciones en las escuelas.

Las protestas a nivel nacional por el alto costo de la vida ya cumplen más de dos semanas.