Propietarios de Farmacias anuncian cierre de más de 450 farmacias a nivel nacional

Los propietarios de farmacias piden prorrogar un mes el decreto para salir del inventario que aún tienen y para que todas las medidas queden por escrito, sin embargo, esta norma está prevista para entrar en vigencia este lunes 15 de agosto.

“Tenemos cuatro horas reunidos y no han sido capaces de tomar decisiones… es claro que quieren favorecer a un grupo económico, eliminar a los pequeños para dejar a los grandes arriba”, denunció uno de los dueños de farmacias pequeñas.

https://twitter.com/TReporta/status/1558947596827246592 Tras no recibir respuestas en cuanto a sus inconformidades con la medida de descuento en medicamentos, propietarios farmacias se levantan de la mesa donde mantenían conversación con el Gobierno y reiteran que mañana estos establecimientos permanecerán cerrados. #TReporta pic.twitter.com/lKNPzIMpP8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 14, 2022

Esperan que este lunes el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se siente en una mesa con ellos y responda a sus solicitudes o que derogue este decreto.

Cuestionan que ningún inversionista llegará a Panamá si esto se sigue dando.

Más temprano la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, aclaró que no es cierto que a las farmacias les corresponda asumir el 30% del descuento de los medicamentos. Explicó que ese porcentaje se divide entre el fabricante, el distribuidor y la farmacia, lo que representa un 10% para cada uno.

Sin embargo, los propietarios de pequeñas farmacias dijeron que en el decreto no dice nada al respecto, que en la mesa los distribuidores no se comprometieron a nada, y no hay ningún documento que sostenga ese supuesto acuerdo.

Pero según Eyra Ruiz, esto no aparece en el decreto porque las empresas privadas indicaron que era un acuerdo entre ellos.

