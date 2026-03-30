Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 11:06

Aprehenden a 4 personas por delitos sexuales contra menores en Panamá Este y Norte

Tres hombres y una mujer fueron aprehendidos por delitos sexuales contra menores en Panamá Este y Norte. Autoridades detallan los cargos.

Aprehenden a 4 personas por delitos sexuales 

Aprehenden a 4 personas por delitos sexuales 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de cuatro personas fueron aprehendidas en operativos realizados por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación en sectores de Panamá Este y Panamá Norte, por su presunta vinculación a delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad.

De acuerdo con las autoridades, se trata de tres hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 20, 21, 22 y 42 años.

Según el informe oficial, los sospechosos mantenían relación directa con las víctimas. “Los aprehendidos figuran como padre, hermano y amigos de la familia de las víctimas”, detalló la Policía Nacional.

Contenido relacionado: Asesinan a excandidato en Juan Díaz durante balacera en cancha de fútbol; hay varios heridos

Delitos sexuales que se investigan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038641447864349013?s=20&partner=&hide_thread=false

Las personas aprehendidas son señaladas por presuntamente cometer:

  • Violación agravada
  • Relaciones sexuales con menores de edad
  • Corrupción de menores

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación, que determinará las responsabilidades penales correspondientes.

Operativos en Panamá Este y Norte

Las acciones forman parte de operativos conjuntos dirigidos a combatir delitos sexuales y proteger a menores de edad en distintas regiones del país.

Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Semana Santa 2026: Minsa activa instalaciones de salud y vehículos de emergencia

Este miércoles 1 de abril jubilados y pensionados en Panamá recibirán su pago por ACH y cheque

Semana Santa 2026: desde cuándo no laboran los funcionarios públicos en Panamá

Recomendadas

Más Noticias