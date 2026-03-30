Aprehenden a 4 personas por delitos sexuales contra menores en Panamá Este y Norte

Un total de cuatro personas fueron aprehendidas en operativos realizados por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación en sectores de Panamá Este y Panamá Norte, por su presunta vinculación a delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad.
Según el informe oficial, los sospechosos mantenían relación directa con las víctimas. “Los aprehendidos figuran como padre, hermano y amigos de la familia de las víctimas”, detalló la Policía Nacional.
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Delitos sexuales que se investigan
Las personas aprehendidas son señaladas por presuntamente cometer:
- Violación agravada
- Relaciones sexuales con menores de edad
- Corrupción de menores
Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación, que determinará las responsabilidades penales correspondientes.
Operativos en Panamá Este y Norte
Las acciones forman parte de operativos conjuntos dirigidos a combatir delitos sexuales y proteger a menores de edad en distintas regiones del país.
Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.