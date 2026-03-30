Aprehenden a 4 personas por delitos sexuales contra menores en Panamá Este y Norte

Un total de cuatro personas fueron aprehendidas en operativos realizados por la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación en sectores de Panamá Este y Panamá Norte , por su presunta vinculación a delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad.

De acuerdo con las autoridades, se trata de tres hombres y una mujer , cuyas edades oscilan entre los 20, 21, 22 y 42 años.

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Según el informe oficial, los sospechosos mantenían relación directa con las víctimas. “Los aprehendidos figuran como padre, hermano y amigos de la familia de las víctimas”, detalló la Policía Nacional.

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Delitos sexuales que se investigan

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"Se aprehendieron a tres hombres y una mujer entre 20, 21, 22 y… pic.twitter.com/AMWBtw66g5 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

Las personas aprehendidas son señaladas por presuntamente cometer:

Violación agravada

Relaciones sexuales con menores de edad

Corrupción de menores

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación, que determinará las responsabilidades penales correspondientes.

Operativos en Panamá Este y Norte

Las acciones forman parte de operativos conjuntos dirigidos a combatir delitos sexuales y proteger a menores de edad en distintas regiones del país.

Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.