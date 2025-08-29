Asamblea aprueba en tercer debate la Ley 11 sobre juntas comunales y municipios

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 11, que busca establecer transparencia y orden en el proceso de transición de Juntas Comunales y Municipios en todo el país.
Ley 11 sobre transición de juntas comunales y municipios recibe aval en tercer debate
El proponente de la iniciativa, diputado Neftalí Zamora, explicó que el objetivo de la ley es “darle orden a este conjunto de irregularidades que sucedieron, que quizás son extemporáneas en este momento porque pasó hace un año y faltan cuatro años para la elección, pero nos dan un orden jurídico que nos va a permitir hacer una transición de las más de 600 juntas comunales y más de 80 municipios”.
Con esta normativa, se busca reforzar la seguridad jurídica y garantizar que las autoridades locales entrantes reciban una gestión organizada y transparente, evitando vacíos administrativos durante el traspaso de mando.