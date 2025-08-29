Asamblea aprueba en tercer debate la Ley 11 sobre juntas comunales y municipios

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 11, que busca establecer transparencia y orden en el proceso de transición de Juntas Comunales y Municipios en todo el país.

Ley 11 sobre transición de juntas comunales y municipios recibe aval en tercer debate

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961443416711077897&partner=&hide_thread=false El proyecto de Ley 11 que establece transparencia y orden en el proceso de transición de Juntas Comunales y Municipios fue aprobado en tercer debate.



Su proponente, el diputado @neftalizamorai explicó que la iniciativa “busca poder darle orden a este conjunto de irregularidades… pic.twitter.com/dFYGzh5jXT — Telemetro Reporta (@TReporta) August 29, 2025

El proponente de la iniciativa, diputado Neftalí Zamora, explicó que el objetivo de la ley es “darle orden a este conjunto de irregularidades que sucedieron, que quizás son extemporáneas en este momento porque pasó hace un año y faltan cuatro años para la elección, pero nos dan un orden jurídico que nos va a permitir hacer una transición de las más de 600 juntas comunales y más de 80 municipios”.

Con esta normativa, se busca reforzar la seguridad jurídica y garantizar que las autoridades locales entrantes reciban una gestión organizada y transparente, evitando vacíos administrativos durante el traspaso de mando.