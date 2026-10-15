Asamblea Nacional retomará labores presenciales el lunes 19 de octubre tras inspecciones por el sismo

La Asamblea Nacional de Panamá anunció que sus funcionarios retomarán las labores presenciales el lunes 19 de octubre de 2026, en su horario regular, luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones tras el terremoto del 9 de octubre. Las evaluaciones no identificaron daños estructurales que comprometan la seguridad del personal y los visitantes.

Contenido de interés: Sismo en Panamá: Minsa anuncia exhumación de restos en dos cementerios de Veraguas

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué determinaron las inspecciones en la Asamblea Nacional?

De acuerdo con el comunicado emitido este jueves 15 de octubre, las evaluaciones estuvieron a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales nacionales e internacionales.

Los especialistas inspeccionaron las instalaciones del Palacio Justo Arosemena y los edificios anexos, sin identificar daños estructurales que representen un riesgo para el desarrollo de las actividades legislativas y administrativas.

Luego de las inspecciones realizadas tras el sismo, la Asamblea Nacional informa que retomará sus labores con normalidad. pic.twitter.com/4fpUwzeWqX — Asamblea Nacional (@asambleapa) October 15, 2026

La institución explicó que las medidas preventivas adoptadas después del sismo tuvieron como prioridad proteger la integridad física de sus funcionarios y visitantes.

¿Cuándo regresarán los funcionarios de la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional informó que el personal deberá reintegrarse a sus puestos de trabajo el lunes 19 de octubre, en el horario regular de la institución.

La decisión se produce después de concluir las evaluaciones técnicas de seguridad de las instalaciones.

El anuncio confirma la reanudación de las labores presenciales, aunque no detalla cambios en el funcionamiento de las sesiones legislativas ni medidas especiales de tránsito en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo.