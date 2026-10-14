Hora del sorteo Miercolito de este jueves 15 de octubre de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo Miercolito , programado originalmente para este miércoles 14 de octubre de 2026, fue reprogramado para el jueves 15 de octubre a las 5:00 p.m., debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en Panamá.

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La entidad también informó que el proceso de devolución de billetes tendrá como hora límite las 2:00 p.m., por lo que los billeteros deberán tomar en cuenta esta disposición.

La institución comunicó la modificación del calendario tras el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en distintas regiones del país.