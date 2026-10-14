Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 16:34

Hora del sorteo Miercolito de este jueves 15 de octubre de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional confirmó que el Sorteo Miercolito del 14 de octubre se realizará el jueves 15, tras los recientes eventos sísmicos en Panamá.

Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional.

Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional.

Lotería Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo Miercolito, programado originalmente para este miércoles 14 de octubre de 2026, fue reprogramado para el jueves 15 de octubre a las 5:00 p.m., debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en Panamá.

La entidad también informó que el proceso de devolución de billetes tendrá como hora límite las 2:00 p.m., por lo que los billeteros deberán tomar en cuenta esta disposición.

La institución comunicó la modificación del calendario tras el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en distintas regiones del país.

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Lotería Nacional de Panamá cambia el sorteo Miercolito para el jueves 15 de octubre a las 5:00 p.m.

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