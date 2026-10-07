¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 7 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 7 de octubre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 3 - 7 - 4
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 72 - 73 - 67 - 27 - 97
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 7 de octubre de 2026:
PRIMER PREMIO: 2823 - Letras: DBCC
- Serie: 15
- Folio: 11