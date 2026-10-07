Panamá Entretenimiento -  7 de octubre de 2026 - 15:26

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 7 de octubre de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo miercolito del 7 de octubre y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo miercolito del 7 de octubre de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 2 - 3 - 7 - 4

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 72 - 73 - 67 - 27 - 97

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 7 de octubre de 2026:

PRIMER PREMIO: 2823 - Letras: DBCC

  • Serie: 15
  • Folio: 11

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