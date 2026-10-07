IDAAN: planta El Silencio aumentará producción de agua a 18 millones de galones diarios

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) avanza en proyectos para ampliar la producción y fortalecer el abastecimiento de agua en Bocas del Toro, principalmente en Changuinola, Almirante y otras comunidades. Una de las principales obras permitirá aumentar la capacidad de la planta potabilizadora El Silencio de 12 a 18 millones de galones diarios.

El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, realizaron una gira de trabajo para inspeccionar las obras en la planta El Silencio y los componentes del nuevo sistema de captación en Bonyic.

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Uno de los principales proyectos es la construcción de un nuevo tren de tratamiento con capacidad para producir 6 millones de galones de agua diarios adicionales.

¡En Bocas del Toro estamos trabajando y avanzando!



Supervisan proyectos que fortalecerán abastecimiento en Bocas del Toro.



El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, realizaron una gira de trabajo en Bocas… pic.twitter.com/ZDUOjWXYwF — IDAAN (@IDAANinforma) October 7, 2026

Con esta ampliación, la capacidad de producción de la planta pasará de:

12 millones de galones diarios: capacidad actual.

6 millones de galones diarios: capacidad adicional proyectada.

18 millones de galones diarios: capacidad total prevista con la ampliación.

El nuevo tren de tratamiento registra actualmente un 20 % de avance.

Nuevo tanque de agua supera el 95 % de avance

Las obras también contemplan la rehabilitación de la infraestructura existente y la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad para un millón de galones, que registra un avance del 95.31 %.

Además, está contemplada la instalación de 13 kilómetros de tubería de 36 pulgadas desde la nueva toma de agua en Bonyic.

Tercero González indicó que el IDAAN trabaja en siete proyectos destinados a mejorar la calidad, conducción, distribución y producción de agua en Bocas del Toro.

IDAAN verifica medidas por sedimentación durante las lluvias

Durante la visita a la planta El Silencio, las autoridades también verificaron las medidas de contingencia implementadas para disminuir los efectos de la sedimentación que llega a la instalación durante las crecidas de los ríos y los períodos de lluvias intensas.

Las intervenciones buscan fortalecer la captación, conducción, almacenamiento, producción y distribución de agua para atender las necesidades de las comunidades de Bocas del Toro.