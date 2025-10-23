Asesinan a hombre en residencial Los Lagos de Colón

Un hombre de 38 años fue asesinado de varios disparos la noche del miércoles en los estacionamientos del residencial Los Lagos, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró cuando la víctima se encontraba cerca de su vehículo. Sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público acordonaron el área para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas al hecho, mientras las autoridades mantienen operativos en distintos puntos de Colón para dar con los responsables.

Este homicidio se suma a los recientes hechos violentos que se han registrado en la provincia, donde las autoridades reforzaron la presencia policial ante el aumento de crímenes relacionados con ajustes de cuentas.