Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 16:54

Hombre es detenido provisionalmente por agredir y amenazar a su pareja en San Miguelito

De acuerdo con los datos, el hombre hostigó y amenazó a su pareja con un arma de fuego, además de proferir palabras soeces en su contra.

Hombre es detenido provisionalmente por agredir y amenazar a su pareja en San Miguelito.

Hombre es detenido provisionalmente por agredir y amenazar a su pareja en San Miguelito.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre por el delito de violencia doméstica en perjuicio de su pareja, madre de sus hijos de 1 y 3 años. El hecho ocurrió el 12 de octubre en el sector 3 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras.

De acuerdo con el informe, el hombre hostigó y amenazó a su pareja con un arma de fuego, además de proferir palabras soeces en su contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980749326272929865&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Detienen a hombre por robo agravado de billetes de lotería y efectivo en Betania

Hombre dispara contra garita de seguridad en la Zona Libre tras el decomiso de cerveza

IDAAN suspenderá operaciones de la planta potabilizadora este 23 de octubre

Recomendadas

Más Noticias