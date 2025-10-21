Hombre es detenido provisionalmente por agredir y amenazar a su pareja en San Miguelito.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre por el delito de violencia doméstica en perjuicio de su pareja, madre de sus hijos de 1 y 3 años. El hecho ocurrió el 12 de octubre en el sector 3 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras.
