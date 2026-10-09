¡ATENCIÓN! IDAAN: Potabilizadora de Chilibre opera al 20 % tras sismo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que varias plantas potabilizadoras del país presentan interrupciones o reducciones en su producción debido a fallas eléctricas relacionadas con el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

La situación está provocando irregularidades en el suministro de agua potable en sectores abastecidos por los sistemas afectados.

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Entre las instalaciones se encuentra la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, que, según el comunicado de la entidad, opera actualmente al 20 % de su capacidad de producción.

IDAAN evalúa afectaciones en plantas potabilizadoras tras el sismo

El IDAAN explicó que mantiene evaluaciones de las condiciones operativas de las plantas potabilizadoras a nivel nacional para determinar el alcance de las afectaciones y ofrecer información más detallada conforme avancen las revisiones.

Ante las irregularidades en el abastecimiento, la institución exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias y hacer uso responsable del agua disponible.

La entidad indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación mediante sus redes sociales oficiales.

Por el momento, el comunicado no especifica cuáles son las demás plantas afectadas ni establece una hora estimada para la normalización de las operaciones.