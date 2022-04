Avanza diálogo entre CSS y técnicos asistentes de laboratorio, pero paro sigue

Edwin Salamín, secretario general de la CSS, informó que de los 7 puntos que consta el pliego del peticiones de los técnicos asistentes de laboratorio, lograron avanzar en 4 puntos, y se adelantará ante la Directiva de la entidad la revisión del ajuste salarial.

Salamín dijo que también se acordó continuar el diálogo este martes para abordar otros puntos relacionados con las 6 horas de trabajo en áreas críticas y cuartos de urgencias que están solicitando.

“Ha sido positivo a nuestro juicio aún cuando hay que hacer algunas revisiones en algunos ajustes desde el punto de vista jurídico legal”, sostuvo el secretario general de la CSS.

Por su parte, Luis Bonilla presidente de Analac dijo que asistirán a la reunión de este martes para lograr una solución, sin embargo, la medida de paro se mantiene ya que no se han logrado acuerdos concretos.

“Espero que el día de mañana volvamos a buscar los puntos que hacen falta podamos salir con documentos en firme; quiero mandar un mensaje a la ciudadanía que no es que nosotros queremos estar en paro porque queramos, es necesario para que se de lo que se está dando hoy...la medida de paro indefinido solamente se levanta en una asamblea extraordinaria y como no hay nada en firme no creo que eso se de”, señaló Bonilla.

Los técnicos asistentes de laboratorio clínico de la CSS se encuentran en paro desde el pasado 4 de abril, para exigir el cumplimiento de un acuerdo de aumento salarial luego de aprobar un examen de suficiencia profesional.